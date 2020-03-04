محمد بن مسعود - الدمام - 15 ولاية أعلنت اكتشاف الحالات ارتفع عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا اليوم إلى 240 حالة. وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني، بأن 15 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثراً. ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي، وينتشر سريعًا في أنحاء العالم.ألمانيا فيروس كورونا الجديد 04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 04:29 PM Advertisements 15 ولاية أعلنت اكتشاف الحالات ألمانيا تسجل 44 إصابة جديدة بـ"كورونا" ألمانيا تسجل 44 إصابة جديدة بـ"كورونا" ارتفع عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا اليوم إلى 240 حالة. وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني، بأن 15 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثراً. ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي، وينتشر سريعًا في أنحاء العالم. الكلمات المفتاحية ، ألمانيا تسجل 44 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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