محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى ما تم نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مسدس متفاخراً بين أوساط الشباب في محافظة المزاحمية بما يخالف الأنظمة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكّن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وضبط السلاح المستخدم. وبين المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشاب واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.شرطة الرياض 04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 04:47 PM جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة Advertisements شرطة الرياض تطيح بمواطن لقيامه بإطلاق النار في الهواء بالمزاحمية شرطة الرياض تطيح بمواطن لقيامه بإطلاق النار في الهواء بالمزاحمية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى ما تم نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مسدس متفاخراً بين أوساط الشباب في محافظة المزاحمية بما يخالف الأنظمة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكّن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وضبط السلاح المستخدم. وبين المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشاب واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة. الكلمات المفتاحية ، شرطة الرياض تطيح بمواطن لقيامه بإطلاق النار في الهواء بالمزاحمية ،

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