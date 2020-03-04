محمد بن مسعود - الدمام - 15 ولاية أعلنت اكتشاف الحالات ارتفع عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا اليوم إلى 240 حالة. وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني، بأن 15 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثراً. ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي، وينتشر سريعًا في أنحاء العالم.ألمانيا فيروس كورونا الجديد ألمانيا تسجل 44 إصابة جديدة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-04 ارتفع عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا اليوم إلى 240 حالة. وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني، بأن 15 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثراً. Advertisements ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي، وينتشر سريعًا في أنحاء العالم. 04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 04:29 PM 15 ولاية أعلنت اكتشاف الحالات 15 ولاية أعلنت اكتشاف الحالات ارتفع عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا اليوم إلى 240 حالة. وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني، بأن 15 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثراً. ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس الذي بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي، وينتشر سريعًا في أنحاء العالم. ، ألمانيا تسجل 44 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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