شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الإعلان عن إصابة أمير قطر تميم بن حمد بفيروس “كورونا القاتل“.. والصحة القطرية تصدر بيانًا هـــامًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت حسابات إماراتية وسعودية اليوم الأربعاء إصابة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بفيروس كورونا القاتل.

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وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصيب بفايروس كورونا المستجد.

وتصدر هاشتاغ "#مباشر قطر إصابة تميم بكورونا" قائمة تريند -الأكثر تفاعلًا- بموقع تويتر في السعودية، للترويج لشائعة إصابة أمير قطر بالفيروس.

وغردت حسابات سعودية مليونية وحسابات أخرى في الهاشتاغ للترويج للشائعة، فيما نفت حسابات قطرية تلك المعلومات، أكدت أنها ضمن الحرب الإعلامية.

واعتبرت حسابات قطرية أن الهاشتاغ تصدر على تويتر عن طريق تغريد ما أسموه بـ"الذباب الإلكتروني" التابع للمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وكانت وزارة الصحة القطرية، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 8.

وتعد إيران، وفق تقارير أحد أبرز البؤر التي شهدت انتشارًا لافتًا لفيروس كورونا، مما دعا دولًا لا سيما الخليجية لاتخاذ تدابير شملت منع السفر، وإجلاء مواطنيها.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.