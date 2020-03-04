︎ . كشف وزير الصحة‬⁩ الدكتور توفيق الربيعة ، آخر تطورات الحالة الصحية للمواطن الذي أصيب بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد COVID19 .

وأكد الربيعة خلال مؤتمر صحفي أن حالة المواطن جيدة ومستقرة ويتم متابتعها باهتمام .

وأشار الربيعة إلى أنه قد تم حصر جميع المخالطين بالمريض وعددهم 70 شخص، منهم 51 عيناتهم سلبية، وفي انتظار نتيجة البقية .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. وزير الصحة يكشف حالة المواطن المصاب بكورونا .. ويعلن عن نتائج فحص 51 شخصاً كانوا مخالطين له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.