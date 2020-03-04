بالفيديو.. سلطان عمان يستقبل الأمير خالد بن سلمان بـ«قصر العلم»

استقبل سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللقاء تم في قصر العلم العامر، ظهر اليوم، حيث نقل الأمير خالد تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى السلطان هيثم.

واستعرض الجانبان، خلال المقابلة، أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العماني والسعودي، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وحضر اللقاء خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطانـي، سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، ويضم الوفد السعودي المرافق للأمير خالد، شخصيات هامة من بينها السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، قد وصل عمان ظهر اليوم، وتعد هذه أول زيارة للأمير خالد بن سلمان إلى السلطنة منذ تسلم السلطان هيثم مقاليد الحكم في البلاد بعد رحيل السلطان قابوس بن سعيد مطلع يناير الماضي.

وكان الأمير خالد بن سلمان؛ قد أدى زيارة لمسقط خلال شهر نوفمبر الماضي؛ حيث استقبله السلطان الراحل، كما عقد لقاءات مع مسؤولين بارزين في السلطنة، ويزور الأمير خالد السلطنة؛ بعد أن أنهى زيارة رسمية لباكستان التقى خلالها كبار المسؤولين في إسلام آباد وفي مقدمتهم رئيس الوزراء عمران خان.