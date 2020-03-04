مدير الدفاع المدني بالباحة يكرم متوسطة وابتدائية قرن ظبي

كرَّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي مدير متوسطة وابتدائية قرن ظبي، فيصل الغامدي وعددًا من طلاب الصف الخامس بالمدرسة، نظير ما قاموا به من جهود عبر الإذاعة المدرسية تعزيزًا للشراكة المجتمعية لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، هذا العام.

وتم تكريم رئيس المركز الإعلامي لمحافظة بني حسن، ماجد غريب، فيما أعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة عن شكره وتقديره المدير العام للتعليم بالمنطقة، وجميع المدارس المشاركة في معارض الدفاع المدني.

كما ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، دور المدارس التي طبقت خطط الإخلاء، وعملت على برنامج الزيارات إلى مقرات ومواقع الدفاع المدني، وغرست مفاهيم السلامة لكافة الطلاب، كما قدم مدير مدرسة قرن ظبي شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني.

وأشاد مدير المدرسة بما يقدمه رجال الدفاع المدني من تضحيات للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتم -بحسب الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي- تقديم الهدايا التذكارية والدروع إلى المحتفى بهم.[