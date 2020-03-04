باحث خليجي يتوصل لعلاج 5 خلايا سرطانية.. ويحذر من ارتفاع السكّري

كشف باحث خليجي متخصص في العلوم البيولوجية استخلاص تركيبة علاجية من مواد يفرزها جلد سمكة السلور «الجمه» قادرة على القضاء على الخلايا السرطانية، وخفض نسبتها من %100 إلى %10، في غضون 72 ساعة فقط.

وأثبتت النتائج الأوّلية التي أجراها العالم الكويتي، جاسم بن محمد المحمد علي، أستاذ العلوم البيولوجية، مدير مركز علوم البحار بجامعة الكويت سابقًا، فاعلية مذهلة، مبينًا أنه أجريت اختبارات على 6 أنواع من الخلايا السرطانية.

ونجحت المادة في القضاء على السرطان في خلايا مستأصلة من الرئة والبنكرياس، البروستاتا، وأحد أنواع سرطان الكبد، وسرطان لوكيميا الدم، فيما أخفقت المادة في معالجة سرطان الثدي، ويتم في المرحلة الحالية اختبار الفاعلية على الحيوانات.

ويجري التخطيط لتطبيق التجربة على البشر في حال نجاح المرحلة الحالية دون أضرار جانبية، وأشار الباحث إلى أن هناك 7 دول أوربية طلبت منه عرض أبحاثه في الجامعات والمناسبات المتخصصة الطبية.

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وقدّم العالم الكويتي، جاسم بن محمد المحمد علي بحثان عن السرطان، والآخر بحث عن طريقة عمل المادة الدهنية المعينة لتكون كمضاد حيوي ضد الفيروسات وضد البكتيريا والملوثات، وتم نشره في كندا وتم عمله ما بين الكويت وكندا.

وطالب العالم الكويتي بوجود مراكز علمية مقننة تقوم بالتجارب على البشر في منطقة الخليج، بهدف تجربة العلاجات الجديدة، كاشفًا أن جميع الأبحاث والدراسات لم تفلح في إيجاد علاج ناجح للسكّري سوى الأنسولين حتى الآن.

وأضاف خلال المحاضرة التي قدمها في مدينة الدمام بعنوان «العلاج الجذري لمرضى السكري»، بحضور عدد من الأطباء والمتخصصين في المجال الطبي، أن وجود هذه المراكز العلمية المقننة في دول مجلس التعاون سترفع مستوى إمكانية علاج السكري في العالم.

ونوّه بأن نسب مرضى السكري في ارتفاع كبير خاصة في دول الخليج؛ حيث بلغت نسبة المصابين بالسكري في الكويت قرابة 29% من عدد السكان، ودول الخليج في ارتفاع والقراءات في المملكة العربية السعودية مرتفعة.