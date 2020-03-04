إغلاق 10 منشآت غذائية وإتلاف 5 أطنان أغذية مخالفة بالشرقية

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنطقة الشرقية، 10 منشآت غذائية مخالفة، وأتلفت نحو 5 أطنان من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية التي نفَّذتها مؤخرًا بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، والهيئة الملكية بالجبيل. وشملت الحملة تفتيش 568 منشأة مخالِفة خلال 5 أيام، وانتهت بضبط 212 منشأة مخالفة.

وتنوعت المخالفات بين سوء تخزين الأغذية والمواد الأولية، وظهور علامات التلف والفساد على الأغذية، وانتهاء فترة صلاحية المواد الغذائية، إضافةً إلى وجود قوارض في مستودع للمواد الأولية، وأغذية مجهولة المصدر، واستخدام أوانٍ ومعدات غير صالحة لملامسة الغذاء.