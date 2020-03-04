الزعاق: بدء موسم العقرب الثالثة.. و«برد بياع الخبل عباته»

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الأربعاء أول موسم العقرب الثالثة والأخيرة والمسماة بالدسم.

وذكر الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن موسم العقرب الثالثة فيها، «برد بياع الخبل عباته»، وأمطار المراريح (الصيفية) وخاصة على جنوب وجنوب غرب السعودية، وتنتشر الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية بجميع أنواعها)، أما صباحها وعصرها معتدل وظهرها صيف وليلها شتاء.

وفي وقت سابق، توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعديّة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: عسير، الباحة، والطائف.

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ويستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.