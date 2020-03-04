بالصور.. إجراءات الوقاية من «كورونا» على شاشات المسجد الحرام

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وزارة الصحة، موادَّ توعويةً عن فيروس كورونا المستجد على الشاشات المنتشرة في ساحة المسجد الحرام، تتضمن أهم الإرشادات للوقاية من الإصابة بالفيروس.

يُذكَر أن الرئاسة تكثف تعاونها مع جميع الجهات الحكومية في التصدي لهذا الفيروس للحفاظ على سلامة مرتادي الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ليعودوا إلى بلادهم سالمين.

وفي وقت سابق، صرَّح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري؛ بأنَّ الوكالة كثفت إجراءاتها الاحترازية لسلامة قاصدي المسجد النبوي.

وعززت الوكالة إجراءاتها في عددٍ من الجوانب شملت تكثيف برامج التنظيف والتعقيم للأرضيات والسجاد داخل المسجد النبوي وفي ساحاته، ومضاعفة برامج التنظيف والتعقيم لمرافق المسجد النبوي ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات بمعدل 10 مرات يوميًّا، وتهيئة الممرات وجعلها سالكة لتسهيل وصول المسعفين إلى الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تجديد التهوية في المسجد النبوي باستمرار، من خلال فتح القباب داخل المسجد، وإغلاق المظلات في الساحات.

وأضاف العسيري أنَّ تكثيف الإجراءات الاحترازية يشمل تغيير فلاتر التكييف داخل المسجد النبوي بشكلٍ مكثفٍ لحمايتها من أي فيروسات، والعناية بماء زمزم حتى وصوله إلى المسجد النبوي، وتعقيم الحافظات، ورفع كاسات زمزم بعد الاستخدام، والعناية بالعاملين والتأكد من سلامتهم صحيًّا، وإلزامهم باستخدام القفازات والكمامات أثناء العمل، وإقامة برامج للتثقيف الصحي للعاملين في المسجد النبوي بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان سرعة وسهولة التعامل مع الحالات الطارئة، بجانب نشر محتوى توعوي على الشاشات الإلكترونية في ساحات المسجد النبوي ومرافقه بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد العسيري أن الوكالة تحدِّث إجراءاتها وفقًا للمستجدات، وتحرص على سلامة وراحة قاصدي المسجد النبوي تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر، وبمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.

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