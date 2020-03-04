شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: سلامة 51 من المخالطين للمصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

- المصاب بـ«كورونا» حالته مستقرة

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، أن حالة المواطن المصاب بفيروس كورونا مستقرة، وسلامة 51 شخصا من المخالطين المقربين له.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، أن عدد المخالطين المخالطين للمصاب 70 شخص ظهرت نتيجة 51 شخص سلبية وننتظر نتيجة البقية

ودعا وزير الصحة لاستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.