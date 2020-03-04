شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.5 طن أغذية داخل شقة تستخدم لتحضير الأطعمة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية غرب الدمام ممثلة في الرقابة المسائية بإدارة صحة البيئة، طن ونصف من المواد الغذائية مجهولة المصدر في شقة سكنية، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، أن مراقبو البلدية قاموا بضبط مطعم يستخدم أحد الشقق السكنية لتحضير الأطعمة، وذلك أثناء القيام بجولة ميدانيه للتأكد من التزام جميع المحلات التجارية بالأنظمة البلدية، حيث تم ضبط أكثر من طن ونصف الطن من المواد الغذائية والتي يظهر عليها علامات العفن والتلف وعلى أثر ذلك تم إغلاق المطعم ومصادره جميع المواد الغذائية تمهيدا لإتلافها، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودعا المهندس القحطاني، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940.