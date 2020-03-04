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فيديو.. الإمارات تجلي 215 من الصين إلى المدينة الإنسانية
من رعايا دول عربية وصديقة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الإمارات بدء إجلاء رعايا عددٍ من الدول الصديقة والشقيقة من الصين إلى المدينة الإنسانية في إطار خطة لدعم الصين في مواجهة تفشي وباء كورونا.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد ” كوفيد – 19″ وذلك بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى المدينة الإنسانية في أبو ظبي.
وقالت وكالة الإمارات للأنباء إن ذلك يأتي في إطار النهج الإنساني الذي تنتهجه الدولة في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ومد يد العون والمساعدة لهم في الظروف الصعبة.
وقامت طائرة مجهزة ومزودة بخدمات طبية متكاملة بعملية الإجلاء، والتي ضمت عدد 215 شخصًا من رعايا دول عربية وصديقة حيث شارك في عملية الاجلاء فريق الاستجابة الإنساني الذي تضمن فريقًا من المتطوعين شمل الطيارين والمضيفين والفريق الطبي والإداري والتي كانت مشاركتهم لتعزيز وإبراز الدور الانساني والتطوعي.
كما تم تجهيز المدينة الإنسانية في الإمارات بكافة التجهيزات والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعاية الدول الذين تم إجلاؤهم، للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يومًا، حيث ستوفر لهم منظومة رعاية صحية متكاملة طوال فترة الحجر، وبما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية إلى حين التأكد التام من سلامتهم.
وقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية بالتنسيق مع سفارات الدول المعنية، لتنظيم عملية الإجلاء ضمن جهود الإمارات المستمرة لتعزيز التعاون مع الحكومة الصينية من أجل احتواء انتشار الفيروس.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لحرص دولة الإمارات الدائم على دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة، وتأكيدًا لنهج العمل الإنساني الراسخ، الذي يعُد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية التي لطالما أكدت قيادتها ضرورة مد يد العون والمساعدة لكافة الشعوب التي تمر بظروف صعبة، من دون تمييز.
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