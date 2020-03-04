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فيديو.. الزعاق: اطلعوا الحوش بدون بطانية بعد 13 يومًا
أكد انتهاء موسم البرد خلال أيام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن موجة البرد سوف تنتهي خلال الأيام المقبلة.
وقال الزعاق في مقطع فيديو: خلال هذه الأيام تطلع نخلة البرنية وأهالينا الله يرحمهم بالحجاز يقولون (إذا طلعت البرنية اطلع للحوش بدون بطانية) وهي علامة على دخول عقرب الدسم، وهي آخر نجوم العقارب أي أنه بقي 13 يومًا وتنتهي العقارب.
وقال الزعاق : اليوم هو أول أيام عقرب الدسم، مشيرًا إلى أن تلك الفترة سيكثر فيها طلوع النخل، وهو دليل على نهاية البرد القارس، مضيفًا: وبانتهاء موسم العقارب ينتهي موسم الفقع.
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