طريقة الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن قبل إيداع الدعم

2020-03-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على كيفية الاستعلام عن مبلغ الدعم قبل إيداع الدفعة الـ 28.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه يمكن معرفة قيمة الدعم من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (هنا).

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يذكر أن نتائج الأهلية للدورة الثامنة والعشرين لشهر مارس الحالي صدرت بتاريخ 24/02/2020.

ويمكن معرفة نتيجة أهلية التابع عن طريق الدخول إلى حساب متابعات الخليج 365 ثم الدخول على دراسة الأهلية حيث يتم صرف الدعم لمن تنطبق عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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