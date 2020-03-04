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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 51 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس "كورونا".فيروس كورونا الجديد وزير الصحة توفيق الربيعة
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 02:42 PM
في مؤتمر صحفي عقده "الربيعة" للكشف عن مستجدات الفيروس
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 51 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس "كورونا".
، وزير الصحة: النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من مخالطي المصاب بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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