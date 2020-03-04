، وزير الصحة: النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من مخالطي المصاب بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مؤتمر صحفي عقده "الربيعة" للكشف عن مستجدات الفيروس

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 51 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس "كورونا".فيروس كورونا الجديد وزير الصحة توفيق الربيعة