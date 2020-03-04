محمد بن مسعود - الدمام - وكالة الدفاع الأوروبية ألغت الاجتماعات المقررة حتى 13 مارس كشفت وكالة الدفاع الأوروبية أنه ثبت أن أحد موظفيها أصيب بفيروس "كورونا" المتجدد "كوفيد 19"، حيث تعد أول إصابة لأحد موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفيروس. وألغت وكالة الدفاع الأوروبية جميع الاجتماعات المقرر عقدها في مقرها حتى 13 مارس ضمن تدبير احترازي. واتخذ القرار الاحترازي باستناد إلى إرشادات جديدة تلقتها الهيئة الطبية المشتركة للاتحاد الأوروبي. وقررت وكالة الاتحاد الأوروبي للدفاع أيضًا إلغاء جميع مشاركة الموظفين في الاجتماعات الخارجية حتى 13 مارس، وستعود في وقت لاحق لإعادة جدولة الاجتماعات التي تم إلغاؤها.وكالة الدفاع الأوروبية فيروس كورونا الجديد 04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 02:43 PM Advertisements وكالة الدفاع الأوروبية ألغت الاجتماعات المقررة حتى 13 مارس الكشف عن أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسات الاتحاد الأوروبي الكشف عن أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسات الاتحاد الأوروبي كشفت وكالة الدفاع الأوروبية أنه ثبت أن أحد موظفيها أصيب بفيروس "كورونا" المتجدد "كوفيد 19"، حيث تعد أول إصابة لأحد موظفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفيروس. وألغت وكالة الدفاع الأوروبية جميع الاجتماعات المقرر عقدها في مقرها حتى 13 مارس ضمن تدبير احترازي. واتخذ القرار الاحترازي باستناد إلى إرشادات جديدة تلقتها الهيئة الطبية المشتركة للاتحاد الأوروبي. وقررت وكالة الاتحاد الأوروبي للدفاع أيضًا إلغاء جميع مشاركة الموظفين في الاجتماعات الخارجية حتى 13 مارس، وستعود في وقت لاحق لإعادة جدولة الاجتماعات التي تم إلغاؤها. الكلمات المفتاحية ، الكشف عن أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ،

المصدر : الخليج 365

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