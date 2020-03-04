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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط آمال بأن يقوم تحالف "أوبك+" بزيادة خفض إنتاج الخام؛ لتعويض الأسواق عن تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.
وزاد خام "برنت" بنسبة 0.39% إلى 52.06 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينيتش، وصعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.57% إلى 47.45 دولارًا للبرميل.
وأوصت لجنة منبثقة عن تحالف "أوبك+" الثلاثاء، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميًّا. وقد تعني التوصية أن روسيا والسعودية، أكبر منتجيْن في مجموعة "أوبك+"، على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم الأسعار.
وبحسب "رويترز"، سيضاف هذا الخفض في حال إقراره إلى 2.1 مليون برميل يوميًّا يتم خفضها من قِبَل التحالف الآن، ومن المقرر أن تجتمع مجموعة "أوبك+" في فيينا هذا الأسبوع.النفط أسعار النفط
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 02:31 PM
محاولة لتعويض الأسواق عن تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا عالميًّا
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط آمال بأن يقوم تحالف "أوبك+" بزيادة خفض إنتاج الخام؛ لتعويض الأسواق عن تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.
وزاد خام "برنت" بنسبة 0.39% إلى 52.06 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينيتش، وصعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.57% إلى 47.45 دولارًا للبرميل.
وأوصت لجنة منبثقة عن تحالف "أوبك+" الثلاثاء، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميًّا. وقد تعني التوصية أن روسيا والسعودية، أكبر منتجيْن في مجموعة "أوبك+"، على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم الأسعار.
وبحسب "رويترز"، سيضاف هذا الخفض في حال إقراره إلى 2.1 مليون برميل يوميًّا يتم خفضها من قِبَل التحالف الآن، ومن المقرر أن تجتمع مجموعة "أوبك+" في فيينا هذا الأسبوع.
، قبل اجتماع "أوبك+".. ارتفاع في أسعار النفط مدعومًا بتوقعات خفض الإنتاج ،
المصدر : الخليج 365
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