، الرياض.. "سليمان الحبيب" تطلق المؤتمر الدولي لطب الطوارئ بالسويدي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "20 عامًا من النجاح".. 25 ساعة تعليم وتدريب معتمدة

أطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، صباح أمس، فعاليات المؤتمر الدولي لطب الطوارئ، بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي، تحت شعار "20 عامًا من النجاح".

ويحظى المؤتمر باعتماد أكاديمي بواقع "25" ساعة تعليم وتدريب من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

بدأ حفل افتتاح المؤتمر الذي شهد حضورًا كثيفًا، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية كلمةً رحّب فيها بالمتحدثين والحضور.

وقال الدكتور "العمري": إن المؤتمر يستهدف في المقام الأول أطباء الطوارئ والعناية المركزة "ICU" للكبار والصغار، وأطباء طب الأسرة والمجتمع والكوادر التمريضية والمسعفين، وتدريبهم على المهارات الأساسية في التعامل مع مرضى الحالات الطارئة والحرجة من خلال أحدث الأساليب العلمية.

وشدد على أن أهمية المؤتمر تنبع من حساسية طب الطوارئ كتخصص معنيّ بالتعامل مع الأمراض والإصابات الخطيرة المهددة للحياة ومن التطورات البحثية والتقنية المتسارعة التي يشهدها التخصص بمختلف أقسامه.

واستعرض الدكتور "العمري" عددًا من إنجازات الشؤون الأكاديمية ومجموعة سليمان الحبيب خلال عام 2019 التي من أبرزها تدريب "160" ألف ممارس صحي، وإطلاق "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، وتنظيم عدد من المؤتمرات العلمية في إطار الاهتمام بالتعليم الطبي، لتطوير مستوى الممارسين الصحيين، وكذلك دخول المجموعة في موسوعة "غينس" للأرقام القياسية بأكبر مركز قيادة وتحكم للعناية الحرجة عن بُعد على مستوى العالم بسعة تتجاوز "769" سريرًا، وافتتاح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر؛ علاوة على نيْل الجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمدير الطبي لأقسام الطوارئ بمستشفيات المجموعة، الدكتور سعد العسيري في كلمته، أن المؤتمر يستعرض آخر المستجدات والأبحاث في طب الطوارئ، ويدير نقاشًا عميقًا حول أحدث أساليب الإنعاش وكذلك علم السموم وأفضل الطرق التعليمية في طب الطوارئ؛ فضلًا عن مناقشة تكنولوجيا الأشعة الصوتية واستخداماتها في علاج مرضى الحالات الطارئة.

وتابع "العسيري": يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين من أمريكا وكندا وعدد من دول الشرق الأوسط؛ مما يتيح فرصة مناسبة للمستهدفين من الكوادر الطبية العاملة في مجال الطوارئ، للاستفادة من علمهم وخبراتهم وتجاربهم؛ وهو ما سيسهم -إن شاء الله- في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية للكوادر الطبية العاملة، وينعكس إيجابًا على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في أقسام الطوارئ.

وأكد أن المؤتمر يُعد من أكبر التجمعات العلمية بالنظر إلى العدد الكبير من الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية رفيعة المستوى المشاركة فيه؛ لافتًا إلى أنه يتميز أيضًا بتزامنه مع الذكرى الـ"20" لتأسيس زمالة طب الطوارئ في المملكة، وبالحضور المشرف للجيل الرائد المؤسس للزمالة في حفل الافتتاح.

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن أقسام الطوارئ بمستشفيات مجموعة سليمان الحبيب الطبية، عكس الإمكانيات الكبيرة والتجهيزات الحديثة التي تحظى بها تلك الأقسام.

وفي ختام الحفل، بادرت مجموعة سليمان الحبيب بتكريم عدد من الأطباء المؤسسين لزمالة طب الطوارئ بالمملكة، كما كرّمت الأطباء المتحدثين في المؤتمر، بالإضافة إلى الشركات الراعية، وبعد ذلك تم افتتاح المعرض المصاحب الذي يشارك فيه أكثر من "20" شركة معنية بتقنيات وأجهزة الطوارئ.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب منذ تأسيسها تحرص على تنظيم المؤتمرات العلمية السنوية في مختلف التخصصات الطبية بمشاركة خبراء عالميين، وكان آخرها المؤتمر الدولي لطب المخ والأعصاب، وقبله المؤتمر العالمي الرابع لسلامة المرضى بالعناية الحرجة؛ بهدف خلق تجربة تعليمية محلية بمعايير ومواصفات دولية؛ حيث تعتبر المجموعة التعليم الطبي جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، وفي هذا الإطار نظّمت الشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة -خلال العام 2019م- "1315" ورشة عمل استفاد منها "19906" متدربين، وكذلك تم إنشاء مركز للبحوث الطبية ومراجعة "63" بحثًا علميًّا، وإصدار "4" أعداد من مجلة سليمان الحبيب الطبية، وإطلاق جائزة المجلة للتميز البحثي.

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المؤتمر الدولي لطب الطوارئ مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي