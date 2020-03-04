محمد بن مسعود - الدمام - على خلفية تسجيل حالات "كورونا" في البلدين أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، اليوم الأربعاء، تنبيهين للمسافرين إلى ألمانيا وفرنسا. وقال "وقاية" في التنبيهين المنفصلين: إنه ونظرًا لتسجيل حالات لفيروس "كورونا" الجديد من جمهوريتي ألمانيا وفرنسا، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، فإنه ينصح جميع المواطنين والمقيمين بالتريث في السفر إلى ألمانيا وفرنسا لغير الحاجة الماسّة في الوقت الراهن، وذلك حفاظًا على صحتهم. المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وقاية فيروس كورونا الجديد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وقاية فيروس كورونا الجديد 04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 02:16 PM Advertisements على خلفية تسجيل حالات "كورونا" في البلدين "وقاية" للمسافرين إلى ألمانيا وفرنسا: تريثوا "وقاية" للمسافرين إلى ألمانيا وفرنسا: تريثوا أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، اليوم الأربعاء، تنبيهين للمسافرين إلى ألمانيا وفرنسا. وقال "وقاية" في التنبيهين المنفصلين: إنه ونظرًا لتسجيل حالات لفيروس "كورونا" الجديد من جمهوريتي ألمانيا وفرنسا، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، فإنه ينصح جميع المواطنين والمقيمين بالتريث في السفر إلى ألمانيا وفرنسا لغير الحاجة الماسّة في الوقت الراهن، وذلك حفاظًا على صحتهم. الكلمات المفتاحية ، "وقاية" للمسافرين إلى ألمانيا وفرنسا: تريثوا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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