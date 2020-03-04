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عدن - ياسمين التهامي - وقعت مشادة كلامية بين الفنان عبدالمجيد عبدالله وأحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إثر تقليل الأخير من الأغاني السعودية مقارنة بـ”العراقية”.

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عبدالمجيد عبدالله يفقد أعصابه ويغلق حسابه في تويتر: طز في الفن .. هذا الشخص “قليل أدب“.. شاهد من يكون؟؟



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وكتب المتابع: “يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية”. ما استفز الفنان السعودي ودفعه إلى الرد: “وانت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فى نظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل”.

وأضاف: “إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير”.

تغريدة عبد المجيد عبد الله دفعت البعض إلى الرد بعبارات مسيئة وحملت في طياتها إسقاطات واضحة، وهو ما قابله عبدالمجيد عبدالله بنفس الأسلوب، الأمر الذي استنكره المغردون باعتبار الأخير شخصية مشهورة يتابعها الكثير من العشاق والمعجبين من مختلف فئات المجتمع، وكان على "مجيد" كما يحلو لمحبيه تسميته مراعاة ذلك.





ودفع الهجوم الفنان الشهير إلى إغلاق حسابه على تويتر بعد دقائق من تغريدته الاخيرة التي كتب فيها : " " مشواري الفني 36 سنة، وكل هذه الألفاظ وأنا في الخمسينات من عمري، طز في الفن وطز في تويتر، وفي كل إنسان أرسل كلام جارح، الله العالم كيف كان وقعه علي، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب "، وسط ذهول متابعيه من قراره بإغلاق حسابه على تويتر.



وتباينت ردود أفعال جمهور الفنان السعودي الكبير على تغريداته ما بين مؤيد ومعارض.

يشار إلى أن آخر أعمال عبدالمجيد عبدالله أغنية "حن الغريب" قد لاقت تفاعلا وانتشارا واسعا بين الجمهور تجاوز معه عدد مرات مشاهدتها على "يوتيوب" 14 مليون مشاهدة، وكان قد تعاون فيها مع الشاعر فهد المساعد، وقام بتلحينها "مُبهم"، فيما تولى توزيعها عصام الشرايطي.