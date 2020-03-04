شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يطيح بـ“فنانة خليجية“ شهيرة ويدخلها في حالة مزرية.. شاهد كيف أصبحت وأصابت عائلتها بالصدمة؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً فيديو للمخرجة والفنانة الكويتية فاطمة الصفي أشارت فيه إلى الخطوات التي تقوم بها بسبب خوفها من الاصابة بفيروس كورونا الشائع عالمياً.

قد يهمك ايضاً:

عبدالمجيد عبدالله يفقد أعصابه ويغلق حسابه في تويتر: طز في الفن .. هذا الشخص “قليل أدب“.. شاهد من يكون؟؟



كورونا يطيح بـ“فنانة خليجية“ شهيرة ويدخلها في حالة مزرية.. شاهد كيف أصبحت وأصابت عائلتها بالصدمة؟ (فيديو)



هل رأيت ‘‘ديك‘‘ يهزم أفعى كوبرا؟؟.. شاهد ‘‘المفاجأة‘‘ كيف حدث ذلك بعد مواجهات عنيفة! (فيديو صادم)



أفعى الكوبرا تنفلق إلى نصفين برصاصة “قناص“ ماهر .. لكن “النصف الآخر“ باغت القاتل بسرعة خاطفة (فيديو)



وداعًا لضعف البصر.. وصفة طبيعية تقضي على “ضعف النظر“ نهائيا وتغنيك عن ارتداء النظارات والعدسات الطبية(فيديو)



أفعى الكوبرا العملاقة تباغت ‘‘تنّين كومودو‘‘ الضخم؟؟.. شاهد المفاجأة كانت نهاية المعركة صادمة (فيديو)

سعودي يشتري منزلا فيتفاجأ بما وجده داخل المنزل!!.. شاهد المفاجأة التي لم تخطر على بال



شاهد.. أصالة في مرمي السخرية والتنمر بسبب ملابسها!.. فيديو غريب



سم قاتل: أضرار ومخاطر يجهلها الكثيرون عن استخدام “زيت الزيتون“ في هذه الحالات.. قد تدمر حياتك!





شاهد ماذا حدث لكويتي مُصاب بـ”كورونا” طلب لقاء زوجته في الحجر الطبي رغم تحذير الفريق الطبي!



مسؤول خليجي: نفتخر بأصولنا “الفارسية“ ونعال أحد زوار “العتبات المقدسة“ في إيران أشرف من بعض الخليجيين! شاهد من يكون؟ (فيديو)



وأخيرًا.. الكشف عن حجم ومصير ثروة حسني مبارك المصنف ضمن أغنى ملوك وحكام العالم.. شاهد كم تبلغ وأين ستذهب بحكم السيسي؟



Advertisements





وظهرت في المقطع المصور وهي تضع الكمامة الطبية على وجهها. وأشارت إلى أن والدها يستغرب ذلك. وشددت على أهمية فعل ذلك من أجل حماية الآخرين من العدوى مشددة على بعض الإجراءات التي يجب أخذها من أجل الوقاية من المرض.

وقالت إنه من المهم غسل اليدين بشكل جيد إضافة إلى العناية بنظافة مختلف الأسطح والمصعد وقبضات الأبواب.

وأحدثت بهذا موجة من الجدل حيث تباينت الآراء بشأن ما قالته. ورأى بعض المتابعين أنها تبدو مريضة فيما لاحظ آخرون أنها تضع الكمامة بطريقة خاطئة وأثنى فريق ثالث على حرصها على الحفاظ على صحتها وصحة الأشخاص المحيطين بها.

وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات أكثر من 84 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن وكالة الأنباء الرسمية الكويتية نقلت عن وزارة الصحة أمس الثلاثاء 3 مارس آذار 2020 أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة لهذا التاريخ. ويأتي هذا بعد ارتفاع العدد يوم الاثنين إلى 56 حالة مؤكدة.