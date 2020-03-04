شرطة الرياض: القبض على 7 وافدين تورطوا في مشاجرة جماعية

أعلنت شرطة الرياض القبض على 7 من الوافدين لتورطهم بمشاجرة جماعية بأحد الطرق العامة بالرياض.
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله حدوث مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة جنوب العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - عن تحديد هوياتهم والقبض على 7 منهم.
تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتبيّن أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري نوع مسدس غير مرخص، بحسب «واس» أشار إلى أنه جارٍ متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم بالمشاجرة، وقد تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
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