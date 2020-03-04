بـ102 مليون ريال.. أمير القصيم يدشن مشاريع لقطاع خدمات المياه

دشَّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم؛ عددًا من المشاريع لقطاع خدمات المياه بمحافظة المذنب والمراكز التابعة لها بمركز الثامرية بمنطقة القصيم، بقيمة إجمالية بلغت 102 مليون و315 ألفًا و493 ريالًا.

جاء ذلك فور وصول أمير منطقة القصيم مركز الثامرية؛ حيث دشن مشروع تمديد خط ناقل من محطة التنقية بمحافظة المذنب إلى مركز الثامرية بتكلفة 16 مليون ريال، واطلع على عدد من الخرائط التي توضح مراحل تنفيذ المشروع، والمراكز التي تغطيها المحطة، بالإضافة إلى كميات المياه المعالجة ثلاثيًّا «المجددة» والمنتجة من المحطة الخامسة بمحافظة المذنب التي يتم الاستفادة منها بنسبة 100% لسقيا الأشجار والمسطحات الخضراء داخل محطة المعالجة الخامسة.

واستمع الأمير فيصل بن مشعل من قبل المدير العام لخدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي عن تفاصيل المشاريع المنفذة بقيمة إجمالية قدرها 47 مليونًا و596 ألفًا و957 ريالًا، المشتملة على مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة المعالجة الخامسة بمحافظة المذنب بسعة تصميمية 16 ألف متر مكعب، بتكلفة 21 مليون ريال، ومشروع محطة التنقية بمركز العمار بسعة 1000 متر مكعب بتكلفة 4 ملايين ريال.

كما استمع إلى مشروع محطة التنقية بمركز الخرماء الجنوبية بسعة 500 متر مكعب بتكلفة 2,8 مليون ريال، ومشروع محطة التنقية بمركز الملقاء بسعة 500 متر مكعب بتكلفة 2,8 مليون ريال، وأشار إلى عدد من المشاريع تحت التنفيذ حاليًّا.

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وتشتمل المشاريع على إنشاء شبكات صرف صحي ومحطات ضخ بمحافظات المنطقة بتكلفة إجمالية قدرها 23,7 مليون ريال، وإنشاء شبكات صرف صحي بأحياء محافظات المنطقة بتكلفة 6,2 مليون ريال، ومشروع وضع حجر أساس لمحطة التنقية بمركز الخرماء بتكلفة 4,9 مليون ريال، ومشروع ربط الأشياب بمحطة التنقية الخامسة بمحافظة المذنب بتكلفة 3 ملايين ريال، وإنشاء شبكات مياه متفرقة بمحافظة المذنب بتكلفة 2,8 مليون ريال، وإنشاء توصيلات منزلية للصرف الصحي بتكلفة مليوني ريال، وإنشاء شبكات مياه متفرقة بمحافظة المذنب بتكلفة 12 مليون ريال، مؤكدًا أن إجمالي تكلفة المشاريع تحت التنفيذ تبلغ 54 مليون ريال.

ونوه أمير منطقة القصيم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وجهود المسؤولين في المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة وجميع من يقوم على توفير هذا الجانب المهم خدمةً لأبناء هذا الوطن الغالي.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب، ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد، ومحافظ المذنب سليمان الفوزان، والمدير العام لفرع البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع، ورئيس مركز الثامرية علي بن عقوب الحميداني، وعدد من مسؤولي محافظة المذنب من مدنيين وعسكريين ومن مسؤولي قطاع خدمات المياه بالمنطقة.