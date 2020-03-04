أخيرًا.. إيجاد الجسم المضاد لـ فيروس كورونا !

2020-03-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

نجح فريق باحثين في كوريا الجنوبية من إيجاد الجسم المضاد لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وصرح فريق البحث التكاملي للفيروسات الجديدة التابع للمعهد الكوري للدراسة الكيماوية اليوم الأربعاء، بأن الجسم المضاد لتحييد مرض سارس وميرس، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، يمكن أن يختلط مع بروتين سبايك لفيروس كورونا الجديد، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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يشار إلى بروتين سبايك هو بروتين يستخدم عندما يخترق فيروس كورونا الخلايا في الجسم، وعندما يتم حقن مولد المضاد داخل جسم الإنسان، يحدث تفاعل لصناعة الأجسام المضادة التي توفر المناعة، ويطلق على الجسم المضاد الذي يعطل مسببات الأمراض (الأجسام المضادة للتحييد).

وتوقع الفريق إمكانية دمج الجسم المضاد للتحييد لسارس وميرس، مع فيروس كورونا الجديد، بعد التأكد من أوجه الشبه بين فيروس كوفيد 19 وسارس من خلال تحليل العازل الكهربائي لـ كورونا الجديد، كما يتوقع أن تساهم دراسة الفريق في تطوير الجسم المضاد ولقاحات لعلاج فيروس كورونا الجديد.

ووصل عدد الوفيات في كوريا الجنوبية جراء الإصابة بالفيروس إلى 32 حالة حتى منتصف الليلة الماضية، بزيادة 4 وفيات عن اليوم الذي سبقه، كما ارتفع عدد الذين رفعت السلطات الحجر الصحي عنهم إلى 41 شخصاً بزيادة 7 أشخاص تماثلوا للشفاء التام، فيما بلغ عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس 131 ألفاً و379 شخصاً.

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