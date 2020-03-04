مواصفات سيارة BMW الكهربائية الجديدة

2020-03-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية BMW عن إطلاق السيارة الجديدة (i4) الكهربائية في عام 2021، إليك المواصفات المعروفة حتى الآن:

1- تتميز بمحرك الجيل الخامس الحالي (eDrive)، وتبلغ قدرته 390 كيلوواط أن يتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أربع ثوان.

2- تبلغ أقصى سرعة عند 200 كيلومتر في الساعة.

3- تأتي بطارية (i4) بسعة 80 كيلو واط أي تمنح السيارة مدى يصل إلى 600 كيلومتر.

4- يمكن شحن البطارية بنسبة 80% خلال 35 دقيقة من خلال أجهزة الشحن السريعة.

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5- يمكن شحنها خلال 6 دقائق بطاقة تكفي لقطع مسافة 100 كيلومتر.

6- يمكن للعميل استخدام شاشة لوحة القيادة في ثلاثة أوضاع مختلفة تسمى (Core) و (Sport) و (Efficient)، ويغير كل وضعٍ شكل الواجهة الرقمية ومظهرَها.

7- تأمل الشركة في طرح مليون سيارة كهربائية بحلول نهاية عام 2021، ووعدت بتوفير 25 طرازًا كهربائيًا بحلول عام 2023.

ويمثل هذا النموذج أول سيارة كهربائية بالكامل من BMW، وتجمع بين التصميم العصري والأناقة والرياضية، وتوفر قدرًا كبيرًا من العملية لأنها من سيارات جراند كوبيه المزودة بأربعة أبواب.

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