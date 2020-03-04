اللجنة الأمنية بالحج تبحث تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن

2020-03-04

متابعات الخليج 365 -الرياض

ترأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي الاجتماع الثاني للجنة الأمنية بالحج اليوم الأربعاء، وذلك بمقر الأمن العام بالرياض.

واستهل الفريق الحربي الاجتماع الذي حضره جميع أعضاء اللجنة الأمنية بكلمة رحب فيها بكافة الأعضاء ناقلًا لهم تحيات وتمنيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بالنجاح والتوفيق في أعمالهم ومهامهم، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحدة لكافة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن.

وشدد على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1441هـ.

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كما استعرض الاجتماع أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجرى إعدادها والاسترشاد بدروس حج الأعوام الماضية وتطوير مقومات النجاح التي رافقت معظم خطط العام الماضي، إضافة إلى بحث مجمل الاستعدادات لمختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأقر الاجتماع المهام والواجبات التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن في أداء مناسكهم في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من إمكانات هائلة ودعم كبير، إضافة إلى استعراض عدد من الطروحات الوقائية التي ترتبط بسلامة الحجيج والتي حددت في أهم جوانبها العمل على أن تكون رحلة الحج مقننة وسهلة وميسرة في جو من السكينة والطمأنينة ، لتبقى ذكرى مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج، وتجعله سفيراً ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

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