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لطالما انتظر محبو تطبيق "واتساب" ميزة "الوضع المظلم" التي ستتاح لدى جميع مستخدمي "أندرويد" وآيفون مع أحدث إصدار من "واتساب" في الأيام المقبلة.
وكشف تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، أن "الوضع المظلم"، هو الميزة الأكثر طلبًا من المستخدمين حول العالم.
وصُممت لتقليل إجهاد العين في بيئات الإضاءة المنخفضة، وينبغي أن تمنعك الميزة أيضًا من إضاءة غرفة مظلمة بطريق الخطأ، إذا كنت تحاول الوصول إلى هاتفك.
وتعترف "واتساب" بأخذها الوقت اللازم في تطوير "الوضع المظلم"، مع وجود العديد من التطبيقات الأخرى التي لديها بالفعل هذا الخيار؛ ولكن مطوّري التطبيقات أرادوا إتاحتها بالشكل الصحيح؛ حيث ركّزوا على مجالين محددين (قابلية القراءة، والتسلسل الهرمي للمعلومات)، من خلال اختيار الألوان الداكنة التي ما زالت تساعد المستخدمين على انتقاء أهم المعلومات على الشاشة.
ووفق "روسيا اليوم" ففي حال كنت لا ترغب في استخدام الميزة الجديدة على "واتساب"؛ فلا تشعر بالذعر لأنك تملك الخيار بتشغيل الميزة أو إيقافها.
وفي "الوضع المظلم"، يكون لتطبيق "واتساب" خلفية سوداء مع وجود نص أبيض في الأعلى. وتكون نسخة العرض العادية عكس ذلك مع خلفية بيضاء تشع الكثير من الضوء.
ومن المتوقع أن تعمل الميزة على تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية.
واكتُشفت هذه الميزة مسبقًا في العديد من الإصدارات التجريبية من تطبيقات iOS و"أندرويد".
ويمكن لمستخدمي "أندرويد 10" وiOS 13، استخدام "الوضع المظلم" من خلال تفعيلها في إعدادات النظام.
وفي الوقت نفسه، يمكن لمستخدمي "أندرويد 9" والإصدارات الأقدم، الانتقال إلى إعدادات "واتساب"> الدردشات> السمة> حدد "Dark".واتساب الوضع المظلم
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 12:27 PM
من المنتظر أن تعمل على تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية"الوضع المظلم" أخيرًا.. "واتساب" تطلق "الميزة الأكثر طلبًا" حول العالم!
لطالما انتظر محبو تطبيق "واتساب" ميزة "الوضع المظلم" التي ستتاح لدى جميع مستخدمي "أندرويد" وآيفون مع أحدث إصدار من "واتساب" في الأيام المقبلة.
وكشف تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، أن "الوضع المظلم"، هو الميزة الأكثر طلبًا من المستخدمين حول العالم.
وصُممت لتقليل إجهاد العين في بيئات الإضاءة المنخفضة، وينبغي أن تمنعك الميزة أيضًا من إضاءة غرفة مظلمة بطريق الخطأ، إذا كنت تحاول الوصول إلى هاتفك.
وتعترف "واتساب" بأخذها الوقت اللازم في تطوير "الوضع المظلم"، مع وجود العديد من التطبيقات الأخرى التي لديها بالفعل هذا الخيار؛ ولكن مطوّري التطبيقات أرادوا إتاحتها بالشكل الصحيح؛ حيث ركّزوا على مجالين محددين (قابلية القراءة، والتسلسل الهرمي للمعلومات)، من خلال اختيار الألوان الداكنة التي ما زالت تساعد المستخدمين على انتقاء أهم المعلومات على الشاشة.
ووفق "روسيا اليوم" ففي حال كنت لا ترغب في استخدام الميزة الجديدة على "واتساب"؛ فلا تشعر بالذعر لأنك تملك الخيار بتشغيل الميزة أو إيقافها.
وفي "الوضع المظلم"، يكون لتطبيق "واتساب" خلفية سوداء مع وجود نص أبيض في الأعلى. وتكون نسخة العرض العادية عكس ذلك مع خلفية بيضاء تشع الكثير من الضوء.
ومن المتوقع أن تعمل الميزة على تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية.
واكتُشفت هذه الميزة مسبقًا في العديد من الإصدارات التجريبية من تطبيقات iOS و"أندرويد".
ويمكن لمستخدمي "أندرويد 10" وiOS 13، استخدام "الوضع المظلم" من خلال تفعيلها في إعدادات النظام.
وفي الوقت نفسه، يمكن لمستخدمي "أندرويد 9" والإصدارات الأقدم، الانتقال إلى إعدادات "واتساب"> الدردشات> السمة> حدد "Dark".
، "الوضع المظلم" أخيرًا.. "واتساب" تطلق "الميزة الأكثر طلبًا" حول العالم! ،
المصدر : الخليج 365
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