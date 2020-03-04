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أنهت بلدية بلقرن، أعمال ترميم حفر على طريق "أبها- الطائف" بالتحديد في مركز باشوت التابع لمحافظة بلقرن.
جاء ذلك تفاعلًا مع خبر نشرته "الخليج 365" بعنوان "بين ليل دامس وضباب.. شاهد "تهديد الحياة" على "دولي أبها- الطائف".
وقالت بلدية بلقرن لـ"الخليج 365" في وقت سابق: "تم عمل دراسة كاملة لطريق باشوت، أبها- الطائف، وهو تحت إجراءات الطرح والترسية، وهو ضمن الأولويات".
وكانت عدسة "الخليج 365" قد وثّقت في جولة ميدانية، تهالك الطبقة الإسفلتية للطريق الدولي الذي يمرّ بمركز باشوت التابع لمحافظة بلقرن؛ حتى أصبح عقبة سير ومصدر إيذاء وخطر لمرتاديه.
بلدية بلقرن ترميم حفر على طريق أبها الطائف محافظة بلقرن
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 12:05 PM
تفاعلًا مع تقرير ميداني لـ"الخليج 365" نقل مُطالبات عدد من الأهاليشاهد.. "بلدية بلقرن" تُرَمّم حُفَر الطريق الدولي "أبها- الطائف"
أنهت بلدية بلقرن، أعمال ترميم حفر على طريق "أبها- الطائف" بالتحديد في مركز باشوت التابع لمحافظة بلقرن.
جاء ذلك تفاعلًا مع خبر نشرته "الخليج 365" بعنوان "بين ليل دامس وضباب.. شاهد "تهديد الحياة" على "دولي أبها- الطائف".
وقالت بلدية بلقرن لـ"الخليج 365" في وقت سابق: "تم عمل دراسة كاملة لطريق باشوت، أبها- الطائف، وهو تحت إجراءات الطرح والترسية، وهو ضمن الأولويات".
وكانت عدسة "الخليج 365" قد وثّقت في جولة ميدانية، تهالك الطبقة الإسفلتية للطريق الدولي الذي يمرّ بمركز باشوت التابع لمحافظة بلقرن؛ حتى أصبح عقبة سير ومصدر إيذاء وخطر لمرتاديه.
، شاهد.. "بلدية بلقرن" تُرَمّم حُفَر الطريق الدولي "أبها- الطائف" ،
المصدر : الخليج 365
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