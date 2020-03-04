، كان يتغيب ليومين بالحرم ثم يعود.. "صقير" مفقود مكة خرج ولم يعد منذ 5 أشهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذووه ينشدون المساعدة: خمسيني يعاني اعتلالاتٍ ولديْه ملف بمستشفى الصحة النفسية

جدد ذوو المواطن صقير بن فتى سفر القارحي، المفقود منذ أكثر من خمسة أشهر، البحثَ عنه، بعد أن تَغَيّب وخرج من منزل أسرته بقرية دفاق- جنوبي مكة المكرمة، ولم يعد حتى الآن.

وقال ذووه: إن مفقودهم "صقير" البالغ من العمر 55 عامًا غادر منزل أسرته بقرية دفاق الواقعة جنوبي مكة المكرمة في تاريخ 2/ 2/ 1441، ولم يعد إلى منزل أسرته حتى الآن.

وأضافوا أنه يذهب كل مرة إلى الحرم المكي الشريف ويعود خلال يومين؛ إلا أنه هذه المرة لم يعد منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأشاروا إلى أنهم بحثوا عنه في كل مكان من مستشفيات ونحوها، إلى جانب المسجد الحرام، على مدى الأشهر الماضية ولكن دون جدوى.

ولفتوا إلى أن المفقود يعاني اعتلالات نفسية، ولديه ملف بمستشفى الصحة النفسية بمكة المكرمة؛ مؤكدين أنهم أبلغوا شرطة الكعكية منذ فقده، فيما لا يزال البحث عنه متواصلًا.

وطالبوا مَن يجده أو يعثر عليه بالتواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقم: (0503538482).مكة المكرمة