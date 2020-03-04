محمد بن مسعود - الدمام - 3 حالات جديدة لشاب وسيدة وشخص عاد من إيطاليا أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصًا. ووفق "روسيا اليوم"، أكدت الوزارة أن المصابين الجدد هم شاب يعمل في محل تجاري بمدينة أور يهودا، وسيدة تَواجدت في هذا المحل أكثر من ربع ساعة، وشخص عاد السبت الماضي من إيطاليا.فيروس كورونا الجديد إسرائيل 04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 12:20 PM Advertisements 3 حالات جديدة لشاب وسيدة وشخص عاد من إيطاليا ارتفاع حصيلة مصابي "كورونا" في إسرائيل إلى 15 ارتفاع حصيلة مصابي "كورونا" في إسرائيل إلى 15 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصًا. ووفق "روسيا اليوم"، أكدت الوزارة أن المصابين الجدد هم شاب يعمل في محل تجاري بمدينة أور يهودا، وسيدة تَواجدت في هذا المحل أكثر من ربع ساعة، وشخص عاد السبت الماضي من إيطاليا. الكلمات المفتاحية ، ارتفاع حصيلة مصابي "كورونا" في إسرائيل إلى 15 ،

المصدر : الخليج 365

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