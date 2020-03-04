محمد بن مسعود - الدمام - لشخص يبلغ 70 عاماً في "السليمانية" حالته لم تكن مستقرة سجّلت في العراق، اليوم، أول حالة وفاة بفيروس كورونا بمحافظة السليمانية؛ إحدى محافظات إقليم كردستان. وأفادت رئاسة صحة محافظة السليمانية بأن أحد المصابين يبلغ من العمر سبعين عاماً، مشيرةً إلى أن حالته الصحية قبل وفاته غير مستقرة.فيروس كورونا الجديد العراق 04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 12:18 PM Advertisements لشخص يبلغ 70 عاماً في "السليمانية" حالته لم تكن مستقرة العراق: تسجيل أول حالة وفاة بـ "كورونا" بكردستان العراق: تسجيل أول حالة وفاة بـ "كورونا" بكردستان سجّلت في العراق، اليوم، أول حالة وفاة بفيروس كورونا بمحافظة السليمانية؛ إحدى محافظات إقليم كردستان. وأفادت رئاسة صحة محافظة السليمانية بأن أحد المصابين يبلغ من العمر سبعين عاماً، مشيرةً إلى أن حالته الصحية قبل وفاته غير مستقرة. الكلمات المفتاحية ، العراق: تسجيل أول حالة وفاة بـ "كورونا" بكردستان ،

المصدر : الخليج 365

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