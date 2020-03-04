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وصول طائرة إغاثية سعودية على متنها 100 طن مساعدات لجيبوتي

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محمد بن مسعود - الدمام - يستفيد منها 3500 فرد من المتضررين جرّاء الأمطار التي اجتاحت البلاد

وصلت أمس طائرة إغاثية سعودية إلى مطار جيبوتي الدولي على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية تشتمل على 200 خيمة، و1200 بطانية، 400 بساط، و700 سلة غذائية يستفيد منها 3500 فرد من المتضررين من جرّاء الأمطار التي اجتاحت جيبوتي أخيراً.

وسيجري توزيع المساعدات التي تزن 100 طن من الاحتياجات الإنسانية الضرورية على المناطق والمدن المتضررة وهي "علي صبيح"، "دخيل"، "عرتا".

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر؛ والأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في جيبوتي أفراح علي أحمد؛ ورئيس الدائرة العربية لشؤون الخارجية الجيبوتية محمد دعالي؛ وفريق من المركز.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون كافة للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

وصول طائرة إغاثية سعودية على متنها 100 طن مساعدات لجيبوتي

مطار جيبوتي جيبوتي طائرة إغاثية سعودية

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 11:57 AM

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يستفيد منها 3500 فرد من المتضررين جرّاء الأمطار التي اجتاحت البلاد

وصول طائرة إغاثية سعودية على متنها 100 طن مساعدات لجيبوتي
وكالة الأنباء السعودية (واس)

وصلت أمس طائرة إغاثية سعودية إلى مطار جيبوتي الدولي على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية تشتمل على 200 خيمة، و1200 بطانية، 400 بساط، و700 سلة غذائية يستفيد منها 3500 فرد من المتضررين من جرّاء الأمطار التي اجتاحت جيبوتي أخيراً.

وسيجري توزيع المساعدات التي تزن 100 طن من الاحتياجات الإنسانية الضرورية على المناطق والمدن المتضررة وهي "علي صبيح"، "دخيل"، "عرتا".

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر؛ والأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في جيبوتي أفراح علي أحمد؛ ورئيس الدائرة العربية لشؤون الخارجية الجيبوتية محمد دعالي؛ وفريق من المركز.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون كافة للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

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المصدر : الخليج 365

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