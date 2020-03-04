سعودي يشتري منزلا فيتفاجأ بما وجده داخل المنزل!!.. شاهد المفاجأة التي لم تخطر على بال

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عدن - ياسمين التهامي - عثر عمال نظافة على جثة متحللة داخل خزان مياه عمارة تحت الإنشاء في حي الجامعيين بخميس مشيط، يرجح أنها لرجل.



ووفقا لموقع عاجل أفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد القحطاني، بورود بلاغ لشرطة محافظة خميس مشيط بالعثور على رفات عظام لجثة متحللة داخل خزان مياه بعمارة تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين والطبيب الشرعي، ومن خلال المعاينة المبدئية يحتمل أن تكون لشخص ذكر، موضحًا أنه تم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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وكان عدد من العمال قد فوجئوا لدى نزولهم في الخزان لتنظيفه بوجود الجثة، فأبلغوا صاحب العقار تحت الإنشاء الذي قام بتقديم بلاغ للجهات الامنية التي هُرعت إلى الموقع للوقوف على الحادثة، ومن ثم استدعاء فرق الدفاع المدني إلى الموقع والمختصين والمحققين والطب الشرعي.



ونزلت فرق الغوص التابعة للدفاع المدني إلى أسفل الخزان، وأخذت في جمع رفات الجثة المتحللة، فيما أخذ الطبيب الشرعي في ترتيب العظام حتى تأكد أنها جثة كاملة، ومن خلال معاينته اتضح أن الجثة قد مر عليها زمن يتجاوز السنة تقريبًا داخل خزان المياه، ليتم بعد ذلك جمع الرفات، ووضعه في كيس ومغادرة الموقع، ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية.