«الحصيني» يتوقع تقلبات جوية وحالة ماطرة خفيفة نهاية الأسبوع

توقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، اليوم الأربعاء، أن تكون حالة جوية ماطرة خفيفة نهاية هذا الأسبوع مع تقلبات جوية ورياح من شبه قوية إلى قوية، كما توقع «الحصيني» عبر صفحته بـ«تويتر» وجود غبار مع فرصة أمطار على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير والباحة وجازان وتبوك والشمالية بسبب سرعة الرياح المتوقعة، وتترافق مع إجازة نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سُحب رعديّة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: عسير، الباحة والطائف، ويستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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