

الدمام 9 رجب 1441هـ الموافق 4 مارس 2020 م واس

ناقش مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل، خلال أعمال جلساته ليومه الثاني أمس موضوع الاستجابة لحالات للطوارئ وتأثيرها على الأعمال ونظام الأيزو، الذي يعد صارماً وقوياً بالكشف عن الحرائق وسريع الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات.

كما ناقش المؤتمر الاستجابة الأولية لأي طارئ من ناحية الاستعداد لمواجهة التحديات المختلفة للطوارئ، وسبل وطرق التعاون في مكافحة الأزمات وطرق التعامل معها بحلول علمية مستدامة، وأهمية برامج التدريب والمعرفة والتطوير في مجال الأطفال والحرائق حول العالم، وضرورة وجود إستراتيجية للتعامل مع الكوارث، والاطلاع على الخبرات العالمية وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

فيما تناول المشاركون خلال ورشات العمل موضوع التخطيط للطوارئ والجاهزية، والتخطيط للطوارئ من خلال عملية تحضير متطورة للاحتمالات المستقبلية، بما فيها الحوادث الكبيرة والأزمات والكوارث، ومظاهر التخطيط الفعال والجاهزية، ومرونة العمل وشمولية وأهداف الاستعادة للتأكد من توفر المهارات السليمة للتعايش مع الحوادث الكبيرة أو الكارثية والتي تتطلب تعريف الخطة المناسبة للأحداث الناجمة من التطورات الطارئة وتخفيف أثارها.

وتطرق المشاركون ضمان امتلاك المهارات اللازمة للتعامل مع الأحداث الكبرى أو الكارثية، وكيفية وضع الخطط للتخفيف الحادث والكوارث، وكيفية التعامل مع المواد الخطرة وهي أي مادة كيمائية تعد من المخاطر على سلامة المجتمع أو البيئة وعند وجود آلاف المواد الكيمائية المستخدمة تجاريا فهناك مخاطر دائمة خاصة التي تتسبب في الحوادث.

وشهد المؤتمر في يومه الثاني فرضية وهمية توضح طريقة التعامل مع المواد سريعة الاشتعال، وكيفية الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي.

// انتهى //

11:44ت م

0086





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أعمال مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية يواصل جلساته ليومه الثاني بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.