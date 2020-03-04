السعودية اليوم / وصول طائرة إغاثية سعودية تحمل مساعدات غذائية وإيوائية لجمهورية جيبوتي



جيبوتي 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

وصلت أمس طائرة إغاثية سعودية إلى مطار جيبوتي الدولي على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية تشتمل على 200 خيمة، و1,200 بطانية، 400 بساط، و700 سلة غذائية يستفيد منها 3,500 فرد من المتضررين جراء الأمطار التي اجتاحت جيبوتي? مؤخراً.

وسيجري توزيع المساعدات التي تزن 100 طن من الاحتياجات الإنسانية الضرورية على المناطق والمدن المتضررة وهي "علي صبيح"، "دخيل"، "عرتا".

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن في جيبوتي أفراح علي أحمد، ورئيس الدائرة العربية لشؤون الخارجية الجيبوتية محمد دعالي، وفريق من المركز.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم كافة أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

//انتهى//

11:41ت م

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