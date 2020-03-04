السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يمول مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في محافظة عدن



عدن 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتمويل مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في محافظة عدن، حيث وقع المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد، ورئيسة مؤسسة يدًا بيد للتنمية وردة السيد، مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع الذي يستهدف كافة مديريات محافظة عدن.

وتهدف المذكرة إلى العمل بالارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على تطوير الأعمال الخاصة بالنظافة العامة والإصحاح البيئي وإيجاد أفضل الحلول لتلافي أضرار النفايات والحد من إنتشار الأمراض بطرق علمية مدروسة.

وثمن محافظ محافظة عدن أحمد سالمين جهود المملكة ممثلة بالمركز في الأعمال الإنسانية والإغاثية التي يقدمها لسكان المحافظة والتي تسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عنهم.

ويأتي ذلك المشروع في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم العون للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني في مختلف المجالات.

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11:32ت م

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