السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,216 حقيبة شتوية في بلدة بر الياس البقاعية اللبنانية



البقاع 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية غنى الخيرية أمس، 1,216 حقيبة شتوية و2,432 بطانية، استفاد منها 1,216 عائلة بمختلف الجنسيات في بلدة بر الياس البقاعية اللبنانية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

// انتهى //

11:31ت م

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