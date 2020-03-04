السعودية اليوم / انطلاق برنامج "ممارس القيادة المدرسية" بتعليم طريف



طريف 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أطلق مكتب التعليم بطريف متمثلا بقسم الشؤون التعليمية "بنات" أمس برنامج ممارس القيادة "المرحلة الرابعة" الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث، وذلك ‏في قاعة التدريب بالمكتب بواقع 12 ساعة تدريبية، والذي يستهدف قائدات المدارس بالمحافظة.

ويهدف البرنامج الذي يستمر 3 أيام إلى رفع مستوى أداء القائدات بالميدان وتحسين عملية التعليم والتعلم وتجويد الممارسات المنفذة بالميدان التعليمي.

// انتهى //

11:28ت م

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