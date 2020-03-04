السعودية اليوم / معهد الإدارة العامة النسائي بجدة ينظم لقاءً حول واقع ومستقبل التنمية الإدارية للمرأة السعودية



جدة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

ينظم فرع معهد الإدارة العامة النسائي بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة يوم المرأة العالمي الأحد القادم, لقاءً بعنوان "واقع ومستقبل التنمية الإدارية للمرأة

وأوضحت المدير العام للفرع النسائي بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة سارة بنت جزاء العتيبي, أن اللقاء الذي سيحضره عدد من النساء القياديات على مستوى المملكة يأتي تقديراً للدور الريادي للمرأة السعودية في المجال الإداري، وتفعيلاً لاتفاقية الشراكة المجتمعية مع جمعية الثقافة والفنون.

// انتهى //

11:27ت م

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جدة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسينظم فرع معهد الإدارة العامة النسائي بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة يوم المرأة العالمي الأحد القادم, لقاءً بعنوان "واقع ومستقبل التنمية الإدارية للمرأة السعودية ", يستضيف من خلاله عدد من عضوات مجلس الشورى، وذلك بمقر المعهد بمحافظة جدة.وأوضحت المدير العام للفرع النسائي بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة سارة بنت جزاء العتيبي, أن اللقاء الذي سيحضره عدد من النساء القياديات على مستوى المملكة يأتي تقديراً للدور الريادي للمرأة السعودية في المجال الإداري، وتفعيلاً لاتفاقية الشراكة المجتمعية مع جمعية الثقافة والفنون.// انتهى //11:27ت م0076

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