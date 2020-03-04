السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تغلق 15 منشأة غذائية بأجياد



مكة المكرمة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

اغلقت أمانة العاصمة المقدسة اليوم 15 منشأة غذائية مخالفة، كما صادرت 885 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وأخذ عينات مسحية عشوائية من أيدي العاملين للتأكد من عدم وجود ميكروبات وسلامة الأيدي وذلك خلال حملاتها الرقابية المكثفة التي تقوم بها لجنة مشكلة من الإدارة العامة لصحة البيئة، والإدارة العامة لشؤون البلديات، والإدارة العامة للنظافة وإدارة المسالخ، في عدد من المواقع ضمن نطاق بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة وأسفرت الحملة التي نظمتها الأمانة خلال الثلاثة الأيام الماضية عن الكشف على 86 عاملا، حيث تبين أن نسبة 40% منهم لاتنطبق عليهم الاشتراطات الصحية.

وركزت الحملة على النظافة العامة، وسلامة العاملين من خلال وجود الشهادات الصحية والتأكد من تاريخ سريانها حيث تأتي هذه الحملة حرصاً من الأمانة على تحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي وإحكام عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك وزيادة ثقة المستهلك فيما يقدم له من غذاء.

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11:25ت م

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