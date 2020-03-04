السعودية اليوم / "متع عقلك" برنامج تدريبي في نادي الحي بطريف



طريف 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

نظم نادي الحي بمدرسة أبي موسى الأشعري للبنين أمس برنامج تدريبي بعنوان "متع عقلك" ضمن فعاليات أسبوع الموهبة وذلك في مقر المدرسة بمشاركة 20 طالب .

وأوضح مدير نادي الحي محمد بن سالم الرويلي أن الدورة تهدف الى تنمية مهارات التفكير لتشجيع الطلاب على التحدي عبر دمج التعليم بالترفيه.

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11:00ت م

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