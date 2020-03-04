شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تكرّم موظفيها المتقاعدين والان نبدء بالتفاصيل

كرّمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس ، موظفيها المتقاعدين لعام 1441هـ، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبد الرحمن القويز ومساعدي المحافظ وموظفي المؤسسة, وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق هيلتون الرياض . وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى المحافظ كلمةً رحب فيها بالحضور، مؤكداً حرص المؤسسة على تكريم منسوبيها الذين قدموا الكثير من الجهد والعطاء لخدمة المؤسسة. وفي ختام الحفل كرم معالي محافظ المؤسسة المتقاعدين .

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