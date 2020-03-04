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وزير خارجية بريطانيا: المملكة تدفع عجلة التقدم والسلام باليمن
حرب طويلة تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، إن المملكة تعمل على دفع عجلة التقدم في عملية السلام في اليمن، في أعقاب التصاعد الأخير جراء عنف الحوثيين والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وأكد راب أنه خلال زيارته للمملكة ستتم مناقشة الوضع الإنساني المدمر في اليمن والجهود المبذولة لإنهاء حربه الطويلة التي تسببت بها ميليشيا جماعة الحوثي الإرهابية المتمردة.
والنزاع الذي دام خمس سنوات يُنظر إليه على أنه أكبر الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، وهو يأتي كجزء من صراع إيران لفرض سيطرتها على الشرق الأوسط وتحقيق أطماعها.
ويأتي ذلك قبيل زيارته الأولى للمملكة كوزير للخارجية، وكان قد زار عمان وتركيا في جولته الأخيرة.
وأضاف: المملكة هي واحدة من أقرب شركاء المملكة المتحدة التجاريين وتلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على أمن بريطانيا، مضيفًا: ولكون المملكة موضع تقدير واحترام، فنحن سنعمل معًا بشكل وثيق؛ لمعالجة الأزمة في اليمن والإرهاب وتغير المناخ بالإضافة إلى متابعة الإصلاح ودعم قضايا حقوق الإنسان.
وشدد دومينيك راب على العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستخبارية الطويلة الأمد بين البلدين، وكذلك الحاجة إلى تعاون وثيق بشأن التحديات الإقليمية والعالمية.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية البريطاني محادثات مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان ومستشار الأمن القومي للحكومة الدكتور مسعد العيبان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
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