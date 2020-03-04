شرط مهم للتسجيل في سند الزواج

2020-03-04

متابعات الخليج 365 -الرياض

وضع برنامج سند محمد بن سلمان العديد من الشروط والإجراءات للاستفادة من مبادرة سند الزواج، منها اجتياز دوري الوعي المالي وهو شرط قد يغلفه الكثيرون من الذين يريدون التسجيل في المبادرة.

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي: (هنا)، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

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– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

وبحسب شروط سند الزواج وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين منها أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون سنه ما بين (21- 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة، كما وضع سند الزواج شروطًا أخرى للتقديم، منها أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وأيضًا أن يكون الزواج الأول للرجل، بالإضافة إلى ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

وضمن شروط سند الزواج أيضًا ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال، وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، مع إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%، فيما تكون أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

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