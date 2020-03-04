، "الأرصاد" تنبّه نجران والباحة من عوالق ترابية ورياح نشطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" دعت الى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات .. تدنٍّ للرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, وشرورة, ويدمة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.حالة الطقس الأرصاد نجران الباحة