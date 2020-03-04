- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وزارة الصحة، موادَّ توعوية عن فيروس كورونا المستجد على الشاشات المنتشرة في ساحة المسجد الحرام، تتضمن أهم الإرشادات للوقاية من الإصابة بالفيروس.
يُذكر أن الرئاسة تكثّف تعاونها مع جميع الجهات الحكومية في التصدّي لهذا الفيروس؛ للحفاظ على سلامة مرتادي الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ليعودوا إلى بلادهم سالمين بإذن الله.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
إرشادات وقائية عن "كورونا" على شاشات المسجد الحراموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-04
نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وزارة الصحة، موادَّ توعوية عن فيروس كورونا المستجد على الشاشات المنتشرة في ساحة المسجد الحرام، تتضمن أهم الإرشادات للوقاية من الإصابة بالفيروس.
يُذكر أن الرئاسة تكثّف تعاونها مع جميع الجهات الحكومية في التصدّي لهذا الفيروس؛ للحفاظ على سلامة مرتادي الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ليعودوا إلى بلادهم سالمين بإذن الله.
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
09:46 AM
نشرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالتعاون مع وزارة الصحة
نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وزارة الصحة، موادَّ توعوية عن فيروس كورونا المستجد على الشاشات المنتشرة في ساحة المسجد الحرام، تتضمن أهم الإرشادات للوقاية من الإصابة بالفيروس.
يُذكر أن الرئاسة تكثّف تعاونها مع جميع الجهات الحكومية في التصدّي لهذا الفيروس؛ للحفاظ على سلامة مرتادي الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ليعودوا إلى بلادهم سالمين بإذن الله.
، إرشادات وقائية عن "كورونا" على شاشات المسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إرشادات وقائية عن "كورونا" على شاشات المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.