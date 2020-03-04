برلماني مصري يطالب حكومة بلاده بتأجيل الحج لهذا العام

أكّد نائب في البرلمان المصري، أنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة المصرية، لتأجيل حج المصريين هذا العام؛ بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19) في العديد من دول العالم، إذا لم يصدر قرار من الأزهر والمؤسسات الدينية بتأجيل ذهاب المصريين للحج حتى إشعار آخر.

وأكّد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، محمد أبو حامد، أنَّ المؤسسات الدينية الرسمية عليها أن تخرج وتطالب بتأجيل ذهاب المصريين للحج هذا العام حتى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على المصريين، ومنع انتقال عدوى فيروس كورونا، بعد انتشاره في عدد من الدول العربية، وإعلان المملكة العربية السعودية تعليق العمرة؛ لمواجهة هذا الفيروس المستجد. وفقًا لصحيفة «اليوم السابع» المصرية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أعلنت، في وقت سابق، استمرار تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة حتى 10 مارس 2020م، وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام، على أن تقوم مديريات التضامن بتسجيل بيانات الطلبات على بوابة الحج الموحدة.

ويجرى ذلك فيما تعلن منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف بمختلف دول العالم حتى أمس الثلاثاء.

Advertisements

وقالت المنظمة في بيان: تمّ تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة).

وأشارت المنظمة إلى أنَّ عدد المصابين في الصين بفيروس كورونا وصل إلى 80304، والوفيات إلى 2946، وعدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم وصل إلى 90870.

هذا وقد حذّر أمس علماء من أن الفيروس المستجد قد يصبح دائمًا أو موسميًّا، أي أنه لن يختفي على الإطلاق.